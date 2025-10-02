Mohan Bhagawat: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ସେନା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି: ମୋହନ ଭାଗବତ

Trending Photos
Mohan Bhagawat: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଂଘ ସଂଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ ସୀମା ପାରରୁ ଆସିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ୨୬ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶୋକ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଆମର ସରକାର ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ପଣ, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକତା ଦେଶରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଏବଂ ଆମ ଅପରେସନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହିତ ଭୂମିକା ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା। ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ।
ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବିଶ୍ୱ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ। କୌଣସି ଦେଶ ଏକାକୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ଆମକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବିନା କରାଯିବ।
ସରସଂଘଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଧାରା ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ହିମାଳୟ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ପାଇଁ ଜଳର ଉତ୍ସ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିକାଶ ଧାରା ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଉଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହିମାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଏକ ବିପଦଜନକ ଶବ୍ଦ କରୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନର ସାଢ଼େ ତିନିଶହ ବର୍ଷ, ଯିଏ ସମାଜକୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ଏପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯିବ। ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ତେଣୁ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ସେତେବେଳର ଆମର ଦାର୍ଶନିକ ନେତାମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସର୍ବୋପରି। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଶ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସେବାର ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସରସଂଘଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଏବଂ ପଥ ଦେଖାଉ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଦେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବିବିଧତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମ ଦେଶରେ, ଏହି ବିବିଧତାକୁ ବିଭେଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର କଥା କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅପମାନ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ ନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସର ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜରେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମୟ ସମୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ ହୁଏ। ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେବା, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ହିଂସା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉସୁକାଇବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର।
ସରସଂଘଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ ବିବିଧତା ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନ, ଯାହା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖେ, ତାହା ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତୀୟତାବାଦ କହୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଜାତୀୟତାବାଦ। ହିନ୍ଦୁ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଆମେ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର-ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧାରଣା ରଖିନାହୁଁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଆମ ଜାତିକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିରକାଳ ରହିଥାଏ। ଏହା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛୁ। ତେଣୁ, ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସଂହତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ହେଉଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସର୍ବଦା 'ଆମେ ଏବଂ ସେମାନେ' ଏହି ମାନସିକତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଆସିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ, "ସଂଘରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମାନତା ଏବଂ ଜାତିଭେଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତିରେ ମିଳିଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୪୭ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରଏସଏସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ହେଡଗେୱାରଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ଆରଏସଏସ ଶିବିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସରଳତା ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ।"