Thalapathy Vijay: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ଇତିହାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ତଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଆଗରେ

Thalapathy Vijay: ଆଜି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିବା "ତଲପତି" ବିଜୟ ଏବେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ "ସୁପରହିଟ୍" ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, DMK ଏବଂ AIADMK ଉଭୟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK), ଅନେକ ଆସନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଚେନ୍ନାଇର ପେରାମ୍ବୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜୟ ନିଜେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ TVKର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା, RD ଶେଖରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ କଠିନ ମୁକାବିଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଜୟ ଏଠାରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅରର ଏକ ଐତିହାସିକ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ
ବିଜୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ରେ, ବିଜୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନାମ, TVK ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଜନ ନାୟକନ" ପରେ ଅଭିନୟ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଜନ ନାୟକନ" ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ମଧ୍ୟ ବିବାଦରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଲିକ୍ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ୮ ମେ, ୨୦୨୬ ରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ମଜଭୁତ ତୃଣମୂଳ ଧାରଣ
ବିଜୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର "ବିଜୟ ମକ୍କଲ୍ ଇୟାକ୍ମ" (VMI) ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ତାମିଲନାଡୁ ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ "ଜନନେତା" ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ଭିଲୁପୁରମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଲିରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଲିରେ, ବିଜୟ ସିଧାସଳଖ "ଦ୍ରାବିଡ ମଡେଲ" ଏବଂ ପରିବାରବାଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଯାତ୍ରା
ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ବିବାଦ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ କରୁର ରାଲି ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ CBI ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବିଜୟଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିତା S.A. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବିଜୟ କ’ଣ ଜଣେ କିଙ୍ଗମେକର ହେବେ?
ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ସିନେମା ଏବଂ ରାଜନୀତିର ସଙ୍ଗମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ତାହା MGR ହେଉ କି ଜୟଲଳିତା। ୫୧ ବର୍ଷୀୟ ବିଜୟ ୬୪୮.୯ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରଶଂସକ ଅନୁସରଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଯଦି ଧାରା ଫଳାଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ବିଜୟ କେବଳ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ DMK ପାଇଁ ଖେଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଜଣେ କିଙ୍ଗମେକର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉଭା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକମାନେ 'ଜନ ନାୟକନ'ର ପ୍ରକୃତ ନାୟକଙ୍କୁ କ୍ଷମତାର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି କି ନାହିଁ।
