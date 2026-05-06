Thalapathy Vijay: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରାମା...ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ

Thalapathy Vijay: କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଏଠାରେ କେବଳ ସମୟ ଏବଂ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରୁ ଏକ ଖବର ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାର ୫୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀ ଡିଏମକେକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୁପରଷ୍ଟାର ତଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ନୂତନ ଦଳ ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ରି କାଳାଗମ (ଟିଭିକେ) ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ’ଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି? ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କ’ଣ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇଛି? ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଆସିବା ସମୟରେ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ତାମିଲନାଡୁରେ ତଲପତିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ
ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଦଳ, ଟିଭିକେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନୀ ଇନିଂସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଛକା ସେ ମାରିବେ। ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ୨୩୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ୧୦୮ ଆସନ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ତଥାପି, ବହୁମତ ପାଇଁ ୧୧୮ ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବରରୁ ମାତ୍ର ୧୦ ପାଦ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସର ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ!
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଡିଏମକେ ୫୯ ଆସନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ୪୭ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଏବେ ବିଜୟଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ତୁରନ୍ତ ଡିଏମକେ ସହିତ ତାର ପୁରୁଣା ମେଣ୍ଟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ଏହି ମେଣ୍ଟ କେବଳ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏକାଠି, ସେମାନେ କାମରାଜଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଦିନ ଏବଂ ପେରିଆର ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ। କଂଗ୍ରେସ-ଡିଏମକେ ସମ୍ପର୍କର ଭାଙ୍ଗିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଇତିହାସ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି?
ତାମିଲନାଡୁରେ, କଂଗ୍ରେସ ଡିଏମକେକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗଦାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଇତିହାସ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ। ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟଙ୍କ ଉଦୀୟମାନ ତାରାକୁ ଡିଏମକେର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ନୈତିକତାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାର ଚାବି ହାତରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଅପରିଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତଲପତି ବିଜୟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ତାମିଲନାଡୁର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବ କି ଏହା କେବଳ ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ମେଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
