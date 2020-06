ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ମିଳିଲାନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆପ୍ ଓ ଆରଜେଡି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆପ୍, ଆରଜେଡି ପ୍ରମୁଖ ଦଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିନି । ଏନେଇ ଉଭୟ ଦଳ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ୫ରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଏହି ବୈଠକରେ ଡକାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉଛି ଆରଜେଡି । ଦଳର ୫ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନଯିବା ନେଇ ଖପ୍ପା ହୋଇଛନ୍ତି ବିହାରର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ । ଆରଜେଡିକୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କାହିଁ ଡକାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜନାଥ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Rashtriya Janata Dal is the largest party in Bihar & it has 5 MPs in the Parliament but we have not been invited to today's all-party meeting on #IndiaChinaFaceOff. We want Rajnath Singh ji to clarify as to why RJD hasn't been invited: Bihar Leader of Opposition Tejashwi Yadav pic.twitter.com/1HN8rby3T3

— ANI (@ANI) June 19, 2020