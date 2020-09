'ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ମିଳିବ ଜବାବ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା-ଆଇଏଏଫ (IAF-Indian Air Force) ଲାଗି ବେଶ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛି ସେପ୍ଟମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୦ । ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତଘଟାଇ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରାଫେଲ (Modern Fighter Jet Rafale) ।

ସେପ୍ଟମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ହରିୟାଣାସ୍ଥିତ (Haryana) ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟି (Ambala Air Base) ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ସୋ (Air Show) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ (Defense Minister Rajnath Singh) ଚୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି. " ଯିଏ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ଏକତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦିଆଯିବ । "

The speed at which IAF deployed its assets at forward bases creates confidence that our Air Force is fully prepared to fulfil its operational obligations: Defence Minister Rajnath Singh https://t.co/67lrE1f2XH

ସୁଦୃଢ ହେବ ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ରାଫେଲ ସାମିଲ ହେବା ଭାରତ- ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉଭୟ ଦେଶ ଅର୍ଥିନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରରକୁ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଆମର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ଆଧାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

In my recent foreign trip, I put the point of view of India in front of the world. I also made everyone aware of our resolve to not compromise our sovereignty&territorial integrity under any circumstances. We're committed to doing everything possible towards this:Defence Minister https://t.co/bXuprCzobu

