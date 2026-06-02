CBSE Chairman: CBSE ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ; ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ବଦଳିଲେ CBSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଚିବ

CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ମାର୍କିଂରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ମନମୁଖୀ କଟାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ପରେ, ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ CBSE ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛି। ଏହା ସହିତ, CBSE ଦ୍ୱାରା ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM) ସେବା କ୍ରୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରାଧା ଚୌହାନ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି CBSE OSM ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
CBSE ସେବା ଉପରେ ଉଠିଥିବା ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ:
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, CBSE ର ଉତ୍ତର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ବିବାଦ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ର, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ, IAS ଅଧିକାରୀ ରାହୁଲ ସିଂହ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, IAS ଅଧିକାରୀ ଏବଂ CBSE ବୋର୍ଡ ସଚିବ ହିମାଂଶୁ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥ ଏବଂ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବୋର୍ଡର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ।
The CBSE Chairman and Secretary have been transferred. An inquiry committee has been constituted to probe the procurement of On-Screen Marking (OSM) services by CBSE. pic.twitter.com/esakjV4sqv
— ANI (@ANI) June 2, 2026
ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଗଠନ:
ସରକାର ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଏସ୍. ରାଧା ଚୌହାନ(S Radha Chauhan) କରିବେ। ଏହି କମିଟି OSM ସେବା କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କମିଟି ମନୋନୀତ କମ୍ପାନୀକୁ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥାସମ୍ଭବ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କାନ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତର ପତ୍ର ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।