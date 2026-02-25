NCERTରୁ ହଟିବ ବିବାଦୀୟ ଅଂଶ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Trending Photos
NCERT: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ NCERT ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏକ ବିବାଦୀୟ ଅଂଶ ହଟାଇବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିବାଦୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛି ଏବଂ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିବାଦୀୟ ଅଂଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଏନସିଇଆରଟି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (ଏନସିଇଆରଟି)ର ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ "ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି" ଉପରେ ଏକ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ତାହାକୁ ବିକ୍ରୟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବୁଧବାର ଫେବୃଆରୀ ୨୫ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନସିଇଆରଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 8 ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ "ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି" ପଢ଼ାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
The National Council of Educational Research and Training’s (NCERT) new Class 8 Social Science textbook, which had a section on “corruption in the judiciary”, has been pulled out of sale, sources in the NCERT confirmed to ANI
ପିଟିଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ବିକାଶ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଲେଖା ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ NCERT ଏପରି ଏକ ଜିନିଷକୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମାଜ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ରାଜନେତାଙ୍କର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି।"
ସେ କହିଥିଲେ, "ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଯେ ଏହି ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଇନ ଭଙ୍ଗକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶେଷରେ ବିଧାୟକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ... ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା NCERT ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୌଜଦାରୀ ଅବମାନନା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବାର କାରଣ ଦାବି କରି ଏକ ଅବମାନନା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ଉଚିତ।"