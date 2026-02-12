Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3107063
Zee OdishaOdisha National-InternationalRafale Fighter jet: ୧୧୪ ରାଫେଲ ଆସିବା ନେଇ ରାସ୍ତା ସଫା

Rafale Fighter jet: ୧୧୪ ରାଫେଲ ଆସିବା ନେଇ ରାସ୍ତା ସଫା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ୧୧୪ଟି ନୂତନ ରାଫେଲ କିଣା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC)ର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 12, 2026, 04:04 PM IST

Trending Photos

Rafale Fighter jet: ୧୧୪ ରାଫେଲ ଆସିବା ନେଇ ରାସ୍ତା ସଫା

Rafale Fighter jet: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ୧୧୪ଟି ନୂତନ ରାଫେଲ କିଣା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC)ର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଐତିହାସିକ କ୍ରୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ନୌସେନା ପାଇଁ ଛଅଟି P-8I ପୋସେଡନ୍ ବିମାନ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। P-8I ପୋସେଡନ୍ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିମାନ। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ରାଫେଲ ଜେଟ୍ କିଣିସାରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 2025 ରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ 26 ଟି ରାଫେଲ ମେରାଇନ୍ ଜେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹63,000 କୋଟି ଥିଲା। ରାଫେଲ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ବାହକରୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୌସେନା ମିଶନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ତାଲିମ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସିମୁଲେଟର ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ
delhi red fort blast
Delhi Red Fort Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ହାତ
News Reader Death
News Reader Death: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପିକା,୭୧ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
Rafale fighter jet
Rafale Fighter jet: ୧୧୪ ରାଫେଲ ଆସିବା ନେଇ ରାସ୍ତା ସଫା
top 10 news today
Top 10 News Today: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OTET-୨୦୨୫ ରେଜଲ୍ଟ, ଏଥର କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍‌ ସ୍କାନ୍‌ କଲେ ପଟ୍ଟ