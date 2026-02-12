Rafale Fighter jet: ୧୧୪ ରାଫେଲ ଆସିବା ନେଇ ରାସ୍ତା ସଫା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ୧୧୪ଟି ନୂତନ ରାଫେଲ କିଣା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC)ର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ।
Rafale Fighter jet: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ୧୧୪ଟି ନୂତନ ରାଫେଲ କିଣା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC)ର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଐତିହାସିକ କ୍ରୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ନୌସେନା ପାଇଁ ଛଅଟି P-8I ପୋସେଡନ୍ ବିମାନ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। P-8I ପୋସେଡନ୍ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିମାନ। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ରାଫେଲ ଜେଟ୍ କିଣିସାରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 2025 ରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ 26 ଟି ରାଫେଲ ମେରାଇନ୍ ଜେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹63,000 କୋଟି ଥିଲା। ରାଫେଲ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ବାହକରୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୌସେନା ମିଶନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ତାଲିମ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସିମୁଲେଟର ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।