ଶଙ୍ଖ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ବୁଡିଗଲେ ୧୧ ଜଣ

Trending Photos
Boat Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭଟକାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଥଟ୍ଟେହାକଲ୍ଲୁ ନଦୀରେ ଶଙ୍ଖ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସକାଳେ ଭଟକାଲର ଶିରାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଶାରଦାହୋଲ ଗାଁର ୧୪ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଶଙ୍ଖ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦଳରେ ୧୨ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ନଦୀକୂଳରେ ଶଙ୍ଖ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ।
ନଦୀରୁ ୧୧ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୯ ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଦେବ ନାଏକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବରାମ ନାଏକ, ମାଳତୀ ଜଟ୍ଟପ୍ପା ନାଏକ, ମସ୍ତମ୍ମା ମଞ୍ଜୁନାଥ ନାଏକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ନପ୍ପା ନାଏକ, ଜ୍ୟୋତି ନାଏକ ଏବଂ ଉମେଶ ମଞ୍ଜୁନାଥ ନାଏକ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି
ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ବି ନଦୀରେ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଶାରଦାହୋଲ ଗାଁରେ ଦୁଃଖର ଛାଇ ପକାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି।
Also Read: MP Debashish Samantaray: ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଦେବାଶିଷ, ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
Also Read: Berhampur Encounter: ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର
Also Read: Gas Cylinder Booking New Price: ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆସିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା କେତେ ଦେବାକୁ ହେବ ଟଙ୍କା