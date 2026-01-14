Indian in Iran: ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରୀ, ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ସହାୟତା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜାରି

Trending Photos
Indian in Iran: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଇରାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
— India in Iran (@India_in_Iran) January 14, 2026
ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ତେହେରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିମାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇରାନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ, ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ପରିଚୟପତ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ସେଠାକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ +98 9128109115, +98 9128109109, +98 9128109102, ଏବଂ +98 9932179359 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି: cons.tehran@mea.gov.in।