Zee OdishaOdisha National-InternationalPriyanka Gandhi: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି: ପ୍ରିୟଙ୍କା

Priyanka Gandhi: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି: ପ୍ରିୟଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରଖିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଜିର ମନ୍ତବ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:23 AM IST

Priyanka Gandhi: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି: ପ୍ରିୟଙ୍କା

Priyanka Gandhi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରଖିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଜିର ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଏହା ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ବିଜେପି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ। ଏହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହାର କୌଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। 2023 ମସିହାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିଠି ପଢ଼ିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଶେଷରେ 2023 ମସିହାରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ଆଇନକୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଏହାର ବିଚାରଧାରା ସହିତ, ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା।"

"କେବଳ ଅଧା ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ"
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ପରି, ସେ କେବଳ ଅଧା ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ ଗୃହକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ନଥିଲେ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ (ବିଜେପି) ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପି.ଭି. ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସଂସଦରେ ଏହି ଆଇନ ପାସ୍ କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ।"

ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ୧୯୨୮ ମସିହାରେ ମହିଳା ଅଧିକାରର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ଉପରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ କିଏ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା, ଏହାକୁ କିପରି ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ୩୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାସକ ଦଳର ମୋର ସହକର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ନେହରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ସେ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ନେହରୁ ନୁହଁନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ। ତାଙ୍କ ପିତା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ, ଯିଏ ୧୯୨୮ ମସିହାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟିକୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ୧୯ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।"

"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ?"
ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚିନ୍ତା ପରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ? ସେ ଓବିସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଏହାକୁ ପରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ସମାଜର ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହାକୁ 'ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା' ବୋଲି କହି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉଠାଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଠାଉଛୁ, କହୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଂଶ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି।"

Prabhudatta Moharana

Priyanka Gandhi: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି: ପ୍ରିୟଙ୍କା
