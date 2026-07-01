Add Zee Business As A Preferred Source
App

VB-G RAM G: ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା VB-G RAM G ଯୋଜନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା, ମନରେଗାର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସରକାର ମନରେଗା ଆଇନ, ୨୦୦୫କୁ ବାତିଲ କରି ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jul 01, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:09 PM IST
VB-G RAM G: ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା VB-G RAM G ଯୋଜନା

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମେକ୍ସିକୋ, ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡିଲା ଇକ୍ୱେଡର
FIFA 20261 hr ago
2
Top 10 News Headlines Odisha2 hrs ago
3
July 1 oil Price2 hrs ago
4
Coaching Center building Collapsed3 hrs ago
5
LPG gas price2:35 AM IST