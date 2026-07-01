VB-G RAM G: ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା VB-G RAM G ଯୋଜନା

VB-G RAM G: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା, ମନରେଗାର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସରକାର ମନରେଗା ଆଇନ, ୨୦୦୫କୁ ବାତିଲ କରି ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଆଇନ, VB-G RAM G (ବିକାଶ ଭାରତ - ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି - ଗ୍ରାମୀଣ) ସହିତ ବଦଳାଯାଇଛି।
ଏହି ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଯୋଜନାର ଫର୍ମାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।
ଏବେ ଆପଣ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ₹327.4 ପାଇବେ
ନୂତନ VB-G RAMG ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ଦୈନିକ ₹327.4 ପାଇବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକ ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ।
ନୂତନ VB-G RAM G ଆଇନ କ’ଣ ଏବଂ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି?
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଧୁନିକ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଅନେକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଯାହା ଏହାକୁ ପୁରୁଣା ମନରେଗା ଯୋଜନାଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ:
୧୨୫ ଦିନର ନିଯୁକ୍ତିର ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି: ପୁରୁଣା ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ୧୦୦ ଦିନର କାମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ ୧୨୫ ଦିନର ଅଣକୁଶଳୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ।
60:40 ବଜେଟ୍ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ସୂତ୍ର: ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ପାଣ୍ଠି ଢାଞ୍ଚା 60:40 ହେବ (ଅର୍ଥାତ୍ 60% କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ 40% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ)। ଏହି ଅନୁପାତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 90:10 ରେ ରଖାଯାଇଛି।
କୃଷି ଋତୁରେ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ଅବଧି: ବ୍ୟସ୍ତ ଋତୁରେ (ବୁଣିବା ଏବଂ ଅମଳ) ସମୟରେ କୃଷକମାନେ ଶ୍ରମ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ରାଜ୍ୟଗୁଡିକୁ ବର୍ଷସାରା ମୋଟ ବିରାମ ଅବଧି 60 ଦିନ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିପାରିବେ।
ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ: କେବଳ ଔପଚାରିକତା କିମ୍ବା ଗାତ ଖୋଳିବା ପରି ଅସ୍ଥାୟୀ କାମ ଆଉ ନାହିଁ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଁରେ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜୀବିକା ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ।
ପୁରୁଣା ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ?
ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ପୁରୁଣା ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଜାରି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜବ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ନୂତନ କାମ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
Also Read: Rain Record: ଜୁନରେ ସବୁଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ