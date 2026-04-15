MV Jag Bikram: ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଲା ଗ୍ୟାସ ଜାହାଜ

Zee OdishaOdisha National-International

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ, ଜଟିଳ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡା ହୋଇଛି। MV Jag Vikram ନାମକ ଏହି ବିଶାଳ ଏଲପିଜି ଜାହାଜ 20,400 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲପିଜିର ଏକ ବଡ଼ ପରିବହନ ବହନ କରି କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରର ଅଏଲ୍ ଜେଟି-1 ରେ ସଫଳତାର ସହ ଡକିଂ କରିଛି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:28 PM IST

MV Jag Bikram: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ, ଜଟିଳ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡା ହୋଇଛି। MV Jag Vikram ନାମକ ଏହି ବିଶାଳ ଏଲପିଜି ଜାହାଜ 20,400 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲପିଜିର ଏକ ବଡ଼ ପରିବହନ ବହନ କରି କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରର ଅଏଲ୍ ଜେଟି-1 ରେ ସଫଳତାର ସହ ଡକିଂ କରିଛି। କଚ୍ଛ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବନ୍ଦର ଏହି ଆଗମନ ସହିତ ଆହୁରି ରଣନୈତିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ବନ୍ଦର ଦେଶର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ଥିଂ କେବଳ ଏକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ସମଗ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ।

ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜାହାଜଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୁଦ୍ର ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ହରମୁଜ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଗତ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହରମୁଜ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ଅବରୋଧ ଜାରି କରିଛି। ତଥାପି, ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜାହାଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।

ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯୋଗାଣ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ?
ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜରୁ ଏଲପିଜି ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ବଜାରରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଉପଲବ୍ଧତା ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭାବର ଭୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଦେଇ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ, ଏହି ଗ୍ୟାସ ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ।

ବିଶାଳ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଜଗ ବିକ୍ରମ
କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାର କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରକୁ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମିଳିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଜାଗ ବିକ୍ରମ ପ୍ରାୟ 20,400 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲପିଜିର ଏକ ବିଶାଳ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ନେଇ କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ସଫଳତାର ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଜାହାଜଟି କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରର ତେଲ ଜେଟି ନମ୍ବର 1 ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଡକିଂ କରିଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

