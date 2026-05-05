India Politics: କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ ହେଲା ଭାରତ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ ବାମଦଳ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 05, 2026, 10:14 AM IST

India Politics: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳରେ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ (LDF)ର ପରାଜୟ କେବଳ ରାଜ୍ୟରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କେରଳରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ 1957 ମସିହାରେ କ୍ଷମତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି କେରଳ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିଛି। 1957 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ EMS ନାମ୍ବୁଦିରିପାଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେରଳରେ ଏକ ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସବାଦ ଗତି କରିଥିଲା।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୩୪ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାସୀନ ଥିଲେ
ଏହା ପରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସର ବିସ୍ତାର କଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) ୧୯୭୭ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଗାତାର ୩୪ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ୧୯୭୭ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ବାମ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ୨୦୧୬ ରୁ LDF ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ କେରଳ ଶେଷ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବାମ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୧୧ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବଂ ୨୦୧୮ରେ ତ୍ରିପୁରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।

କେରଳରେ କ୍ଷମତା LDF ଏବଂ UDF ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି
ଦଶନ୍ଧି ଧରି କେରଳ ବାମପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି: LDF ଏବଂ UDF। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ, ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ କ୍ୟାଡର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ନିର୍ବାଚନୀ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଏକଦା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ସିପିଆଇ) ସଂସଦରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା।

୨୦୦୪ ମସିହାରେ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
୧୯୯୦ ଏବଂ ୨୦୦୦ ଦଶକରେ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଲୋକସଭାରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଶକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ୪୦ ରୁ ୫୦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦେଇଥିଲା। ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ୬୧ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷକରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ।

ଲୋକସଭାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ସାଂସଦ
1996 ମସିହାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଜଣେ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ବସୁଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସିପିଆଇ(ଏମ୍)ର କେରଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବସୁ ଏହି ପଦବୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ବାମପନ୍ଥୀ କ୍ଷମତାରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ସାଂରଚନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରୀକରଣ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସାର ପାରମ୍ପରିକ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ-ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିର ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ବାଚନୀ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସଭାରେ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍)ର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିପିଆଇ(ଏମ୍ଏଲ୍) ଲିବରେସନର ଦୁଇଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

