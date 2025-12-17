Goa Club Fire Tragedy: ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୁଥ୍ରା ବ୍ରଦର୍ସ, ଜେରା ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟରେ ନେଲା ଗୋଆ ପୋଲିସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, କ୍ଲବ୍ର ମାଲିକ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ଶେଷରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଥିଲା
Trending Photos
Goa Club Fire Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, କ୍ଲବ୍ର ମାଲିକ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ଶେଷରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗୋଆ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।
#WATCH | Goa's Birch by Romeo Lane fire incident | Luthra brothers-Gaurav and Saurabh, the owners of the Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora, Goa, are being taken to Goa by the Goa Police— visuals from Delhi's IGI Airport.
The Court granted their two-day transit remand to… pic.twitter.com/JGSd3zGsHy
— ANI (@ANI) December 17, 2025
ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଗୋଆର ବିର୍ଚ ବାଇ ରୋମିଓ ଲେନ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ କ୍ଲବରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପଚିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଲବ ମାଲିକ ଗୌରବ ଏବଂ ସୌରଭ ଲାଥୁରା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ପୋଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫୁକେଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।