Monsoon Session: ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ

Parliament Monsoon Session: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚଳିତ ମାସ ତଥା ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନକୁ ଡକାଯିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିବେଶନ ଉଭୟ ସଦନର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସଦନରେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ ୨୦, ୨୦୨୬ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତର୍କ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ନିକଟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ NEET ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ପେପର ଲିକ୍, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ନେଇ ବିବାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହୋହଲ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ୩୧ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୫୧ ଘଣ୍ଟା ୪୨ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।