Add Zee Business As A Preferred Source
App

Monsoon Session: ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ

କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ ୨୦, ୨୦୨୬ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତର୍କ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 04, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:28 PM IST
Monsoon Session: ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓମ୍‌ସାର ଆଲୋଚନା ପରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ
Odia News36 min ago
2
SIS Security Guard Recruitment 20261 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Railway Group D Exam Date 20262 hrs ago
5
RBI3 hrs ago