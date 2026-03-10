LPG ସଂକଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ

Trending Photos
LPG Supply Prblems: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ବାହାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତାମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମଣିକମ୍ ଟାଗୋର ମଙ୍ଗଳବାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟାଗୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣର "କମ୍ପା" ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ"।
ସିଦ୍ଧରମୈୟା ହରଦୀପ ପୁରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଟେଲ, ମେସ୍, ଛାତ୍ରାବାସ, ଚୌଲଟ୍ରି (ଧର୍ମଶାଳା) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେଜରିୱାଲ
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏକ X-ପୋଷ୍ଟରେ କେଜରିୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦେଶସାରା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ LPG ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତେଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମୋଦି ନିଜ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ଆଜି ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି କି?"
ସରକାର କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି?
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ହଠାତ୍ ଅଭାବ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମେତ ଭାରତର ଇନ୍ଧନ ଜୀବନରେଖାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ, ସରକାର ପରିବାରକୁ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରୋଇ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସିଏନଜି ଏବଂ ପାଇପ୍ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ (ପିଏନଜି), ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ସଙ୍କୁଚିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (ସିଏନଜି) ଏବଂ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ 100% ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।