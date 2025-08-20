Prime Minister: ଆପେ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ!
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2888768
Zee OdishaOdisha National-International

Prime Minister: ଆପେ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନେଦେଲେ ଆପେ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି, କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଠଳର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ।  ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏହିଭଳି ଏକ ନିୟମକୁ ପ୍ରଣୟନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:56 AM IST

Trending Photos

Prime Minister: ଆପେ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ!

Prime Minister: ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନେଦେଲେ ଆପେ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି, କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଠଳର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ।  ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏହିଭଳି ଏକ ନିୟମକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତିନୋଟି ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ବିଧେୟକ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ୍‍ କରାଯାଇଛି। 

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବିଧାନର ୧୩୦ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ-୨୦୨୫ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଧେୟକ ୨୦୨୫ଳର ସଂଶୋଧନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଲଗାତାର ୩୦ ଦିନ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି ବା ଅଟକ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାମଲା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତେବେ ସେ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଚାଲିଯିବ। 

ବିହାରରେ ଚାଲିଥିବା ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି।  ସରକାର ସଂସଦର ଅଧିବେଶନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧେୟକ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଧେୟକ ପରି ଏହାକୁ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ଆଲୋଚନାରେ ପାରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁୋ ନାହନା୍ତି ସରକାର। ଏଣୁ ଏହି ବିଧେୟକର ବ୍ୟାପକ ତର୍ଜମା, ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ସରକାର ତାହାକୁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କମିଟିକୁ ପଠାଇବା ଲାଗି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି  କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ପାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍‍ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟପଦକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେମିତି ଅତୀତରେ ରହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲୋକସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍‍ ସେମିତି। ହେଲେ ଏହି ନୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ବିଧାନକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣା ଯାଇଛି। 

ପ୍ରଥମଟି ହେଲା,  ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୩୦ ଦିନ ଧରି ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖେ ବା ସେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହେପାଜତରେ ରହନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ପୁଣି ଏପରି ମାମଲାରେ ସେ ଗିରଫ ବା ଅଟକ ହୋଇଥିବେ ଯାହା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ୫ ବର୍ଷ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବ।   

ହେଲେ ଏହି ବିଧେୟକ ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଲାଗି କଣ୍ଟା ପରି ହୋଇଛି। କାରଣ ଅତୀତରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ରହିଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉ ନଥିଲେ। ଏବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଜରୁରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ବିଧେୟକ ପାରିତ ହୋଇ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ। ଏହା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅପରାଧକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ  କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଡ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। କିପରି ? 

ଅତୀତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିଓ୍ୱାଲ୍‍ ଗିରଫ ହୋଇ ଅନେକ ଦିନ ଜେଲ୍‍ରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଦୁକାପୂଜା କରିବା ଭଳି କୁର୍ସି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କୁର୍ସିରେ ବସି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକ ଢଙ୍ଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜେଲରୁ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 

ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ତଥା  ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥରାକୁ ଅପରାଧକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ବରିଷ୍ଂ ନେତା ଅଭିଶେକ ମନୁ ସିଙ୍ଗ୍‍ଭୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା  ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସରକାରଙ୍କୁ ଗଡ଼ାଇବା ଲାଗି ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି  ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। 

ଏହି ବିବାଦକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଏ ବିଧେୟକକୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha Urdu Academy Awards
୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର
Asia Cup 2025
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ୭ ଖେଳାଳି, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚମକାଇଲେ ଭାଗ୍ୟ
Top 10 news
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା NEET ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏସିଆ କପ୍‌ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଖବର
India-China relations
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, SCO ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
;