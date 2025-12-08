Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଣିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ରାସ୍ତା ନାମିତ ହେବ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଆମେରିକା କନସୁଲେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଏବେ "ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଭେନ୍ୟୁ" ବୋଲି କୁହାଯିବ। 

ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେରିକା-ଭାରତ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଫୋରମ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ରାସ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାସ୍ତାର ନାମକରଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନେହେରୁ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡକୁ ନୂତନ ରେଡିଆଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ରେଡିଆଲ ରାସ୍ତାକୁ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ରବିରିଆଲାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜକୁ "ଟାଟା ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ" ନାମରେ ନାମିତ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଗୁଗୁଲର ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ରାସ୍ତାକୁ "ଗୁଗୁଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍" ନାମିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ୱିପ୍ରୋ ଜଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ।

ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଇଜିଂ ସମିଟ୍" ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ନାମ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଅଧିକ ପରିଚିତି ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।

Prabhudatta Moharana

