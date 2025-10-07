Sonum Wangchuk: ସୋନମଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ମାମଲା: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ

Trending Photos
Sonum Wangchuk:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲେହ ହିଂସା ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର 14 ରେ ହେବ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଲେହ ହିଂସା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NSA) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଯୋଧପୁର ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ଏନ.ଭି. ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖର ପ୍ରଶାସନକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ଗିରଫଦାରୀର କାରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସିବଲ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋନମଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର କାରଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ମାମଲାରେ ଏହା ହୋଇନଥିଲା। ସୋନମଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।"
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ କୌଣସି ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ କି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ସେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆଇନ କିଛିକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ତେବେ କେହି ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାକୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଲେହରେ ହିଂସା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଏନଜିଓ ଉପରେ ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗିରଫ ହେବା ପରେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଯୋଧପୁର କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି।