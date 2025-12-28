Aravalli Dispute: ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଆରାବଳୀ ବିବାଦ, ସୋମବାର ଶୁଣାଣୀ

Trending Photos
Aravalli Dispute: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ବିବାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ସ୍ୱତଃ ବିଚାର କରି ମାମଲାକୁ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜେକେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏଜି ମସିହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୋମବାର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଖଣି ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ବିକଶିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଭାଷା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ 100 ମିଟର କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ବାକି ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପରିଭାଷା ପର୍ବତମାଳାକୁ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ନୂତନ ପରିଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି।
୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପରିଭାଷା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରାଭଲ୍ଲୀ ପର୍ବତମାଳାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନ ବୁଝି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ନୂତନ ପରିଭାଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଆରାଭଲ୍ଲୀ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ଖଣି ଖନନ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଏହି ପରିଭାଷା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ନୋଏଡାକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମିର ଧୂଳି ଏବଂ ମାଟିରୁ ରକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରାବଲ୍ଲୀ ପର୍ବତମାଳାର ସଙ୍କୁଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ମରୁଭୂମି ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇ ଜଳ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମରୁଭୂମିର ଧୂଳି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ହରିୟାଣାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ, ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।