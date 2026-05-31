Zee OdishaOdisha National-InternationalSIR 3Rd Phase: SIRର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ, ପୂର୍ବରୁ ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 31, 2026, 09:18 PM IST

SIR 3Rd Phase: SIRର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ, ପୂର୍ବରୁ ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା

SIR 3Rd Phase: (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ)-: ମିଜୋରାମ, ସିକିମ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମଣିପୁର ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ SIRର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, BLOମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଭୋଟରମାନେ BLO ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

ଘୋଷଣା ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ
ଯଦି ଭୋଟରମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତିର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ୬ ଏବଂ ତା’ ସହିତ ଥିବା ଘୋଷଣା ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ଭୋଟର ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା SIR ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୩ କୋଟି ୬୭ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ୩୩.୪ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୮,୧୨୩ ବିଏଲଓ ଏବଂ ୮,୩୯୧ ବିଏଲଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମିଜୋରାମରେ ୮୭.୫ ନିୟୁତ, ସିକିମରେ ୪୭.୧ ନିୟୁତ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ୨୦.୯୨ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏସଆଇଆରରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏସଆଇଆର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

