Iran War: ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଛି: ଟ୍ରମ୍ପ

Iran War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 60 ଦିନିଆ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ଆଦେଶରେ ନୌସେନା ଅବରୋଧର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ।
ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବରେ, ପୂର୍ବ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମତି ବିନା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ବିଷୟରେ କ'ଣ?
ଫିଫା ସଭାପତି ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ ଇରାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ଇରାନକୁ ଗ୍ରୁପ୍ Gରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ସିଆଟେଲରେ ଇଜିପ୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖରୁ ଆମେରିକା, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡାରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଫିଫା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆହୁରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ୬୫୦୦ ଟନ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମରିକ ଉପକରଣ ପଠାଇଛି। ଦୁଇଟି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଆସଦୋଦ ଏବଂ ହାଇଫାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧,୧୫,୬୦୦ ଟନ୍+ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛି। ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୨ ହଜାର ଟନ୍। ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆମେରିକାରେ ବିତର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି।