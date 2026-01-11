US Attack on IRAN: ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଆମେରିକା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା କାରଣ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:53 AM IST

US Attack on IRAN: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଇରାନ ସାମରିକ ଘାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରୁଛି। ତଥାପି, ରଣନୀତି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସାମରିକ ନିୟୋଜନ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗତିବିଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।

ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏପରି ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ସାଧାରଣ ଅଂଶ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେରିକା ଶୀଘ୍ର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ମୋଭାହେଦି ଆଜାଦ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁକମ୍ପା ବିନା ଶୀଘ୍ର ମାମଲା ରୁଜୁ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନୀ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତାର ନିକଟତର ହୋଇପାରେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଳନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଭୟ ଥାଏ।

Prabhudatta Moharana

