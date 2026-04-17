Women's Reservation Act 2023: ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ, ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:09 PM IST

Women's Reservation Act 2023:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ଗୁରୁବାରଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ୨୦୨୩ର ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଏହା ଉପରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧.୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଦିନସାରା ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ଏହା ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୧୬ ଏପ୍ରିଲରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଧିକ ବିଚାର କରି, ଲୋକସଭାରେ ପାସ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯିବ।

ସଂସଦରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିତର୍କ ଜାରି ରହିଲା। ଲୋକସଭାରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନା ଆଇନ ଉପରେ ବିତର୍କ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 2023କୁ ଗୁରୁବାର, ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ 2029 ରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ସଂସଦରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି 2023 ଆଇନକୁ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ କ’ଣ?
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସମ୍ବିଧାନ (ଏକ ଶହ ଛଅତମ ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୨୩ର ଧାରା ୧ର ଉପ-ଧାରା (୨) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, ଏପ୍ରିଲ ୧୬, ୨୦୨୬କୁ ଏହି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ତାରିଖ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ୨୦୨୩ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ ୨୦୩୪ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଜଡିତ।

Prabhudatta Moharana

