Women's Reservation Act 2023: ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି ଲାଭ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Trending Photos
Women's Reservation Act 2023:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ, ୨୦୨୩ ଗୁରୁବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ସମାନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ୨୦୨୯ରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ସଂସଦରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରେ ୨୦୨୩ ଆଇନକୁ କାହିଁକି ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ
ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ "ବୈଷୟିକ ସଂକଟ" ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କିଛି କହିନାହାଁନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୃହରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ତଦନୁସାରେ, ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସଭାରେ ମହିଳାମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି: "ସମ୍ବିଧାନ (ଏକ ଶହ ଷଷ୍ଠ ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2023 ର ଧାରା 1 ର ଉପ-ଧାରା (2) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ 16, 2026 କୁ ଉକ୍ତ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ତାରିଖ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।" ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ, ସଂସଦ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନା ଆଇନକୁ ପାସ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ବିଧାନସଭା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା।
ଏହି ଆଇନ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। 2023 ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, 2034 ପୂର୍ବରୁ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା 2027 ଜନଗଣନା ପରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ତିନୋଟି ବିଲ୍ 2029 ରେ ମହିଳା କୋଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା।