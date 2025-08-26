Himachal Weather Forecast: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୀଷଣ ଭୁସ୍ଖଳନ; ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଯାତାୟତ ଠପ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2897068
Zee OdishaOdisha National-International

Himachal Weather Forecast: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୀଷଣ ଭୁସ୍ଖଳନ; ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଯାତାୟତ ଠପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ମେଘ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିନାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଖରାପ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, 26 ଅ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:49 AM IST

Trending Photos

Himachal Weather Forecast: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୀଷଣ ଭୁସ୍ଖଳନ; ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଯାତାୟତ ଠପ

Himachal Weather Forecast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ମେଘ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିନାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଖରାପ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, 26 ଅଗଷ୍ଟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଉନା, ଚମ୍ବା, କୁଲ୍ଲୁ, ମାଣ୍ଡି, କାଙ୍ଗଡ଼ା, ବିଳାସପୁର, ସୋଲାନ, ହମିରପୁରରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ମନାଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼-ମନାଲୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାସ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଆଳୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଳୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଭଲଭୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟାରିଅର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବାହାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମନାଲୀର ବାହାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦୋକାନ, ଏକ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଘର ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୋଚୋକିରେ 2ଟି ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ, ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ 9ଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି।

ଗତ ୨ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ମନାଲି-ଲେହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୩ ସମହାନ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ମନାଲିରୁ ବୁରୁଆକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ହିମାଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ବ୍ୟାସ ନଦୀ ଏବଂ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମର ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ହ୍ରଦ ବିପଦ ସଙ୍କେତଠାରୁ ୧୬୮୦ ଫୁଟ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ ବିପଦ ସଙ୍କେତଠାରୁ ୯ ଫୁଟ ତଳେ ଅଛି। ଆଜି ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ୧୬୭୦.୭୦ ଫୁଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ପରେ, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 7ଟି ରାଜ୍ୟ - ମାଣ୍ଡି, କୁଲୁ, ଉନା, ବିଳାସପୁର, ହମିରପୁର, ସୋଲାନ, ସିମଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ। ଚମ୍ବା ଏବଂ କାଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ୨୦ ଜୁନ୍ ରୁ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଚଳରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩୦୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୨୩୯୪୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ୨୫୭୫୫ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ୧୮୪୩ ପଶୁ ପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ୩୩୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ୨୭୪୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ୧୯୯ ଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଘଟଣା କୁଲୁ ଏବଂ ଲାହୌଲ ସ୍ପିତିରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

himachal weather forecast
Himachal Weather Forecast: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୀଷଣ ଭୁସ୍ଖଳନ; ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଯାତାୟତ ଠପ
ED Raid
ED Raid: ଆପ ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଇଡିର ଚଢାଉ
Odisha news
Odisha News: ଉଛୁଳୁଛି ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା; ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Trump Tariffs
Trump Tariffs New Update: ୨୮ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ
;