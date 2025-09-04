Medicine tax: କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କ୍ୟାନସର ଔଷଧରେ ଲାଗିବନି କୌଣସି କର

Trending Photos
Medicine tax:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ସମେତ 33ଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧକୁ ଟିକସ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଔଷଧ ଉପରେ ଟିକସ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଔଷଧ କିଣିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଉପରେ 12% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କର୍କଟ ସମେତ ୩୩ଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧକୁ GST ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ୩ଟି ଔଷଧ ଉପରେ 5% GST ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ GST ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଥର୍ମୋମିଟର, ମେଡିକାଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍, ଗ୍ଲୁକୋମିଟର, ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏବଂ ଚଷମା ଉପରେ GST ହାର 5% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ GST ହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ ଓନାସେମ୍ନୋଜିନ୍ ଆବେପାରଭୋଭେକ୍, ଆସିମିନିବ୍, ମେପୋଲିଜୁମାବ୍, ପେଗାଇଲେଟେଡ୍ ଲିପୋସୋମାଲ ଇରିନୋଟେକାନ୍, ଡାରାଟୁମୁମାବ୍, ଡାରାଟୁମୁମାବ୍ ସବୁକଟେନିସ୍, ଟେକ୍ଲିଷ୍ଟାମାବ୍, ଆମିଭାଣ୍ଟାମାବ୍, ଆଲେକ୍ଟିନିବ୍, ରିସ୍ଡିପ୍ଲାମ୍, ଓବିନୁଟୁଜୁମାବ୍, ପୋଲାଟୁଜୁମାବ୍ ଭେଡୋଟିନ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରେକ୍ଟିନିବ୍, ଆଟେଜୋଲିଜୁମାବ୍, ସ୍ପେକୋଲିମାବ୍। ଭେଲାଗ୍ଲୁସେରେଜ୍ ଆଲଫା, ଆଗାଲସିଡେଜ୍ ଆଲଫା, ରୁରିଓକ୍ଟୋକୋଗ୍ ଆଲଫାପେଗୋଲ୍, ଇଡୁରସଲଫାଟେଜ୍, ଆଲଗ୍ଲୁକୋସିଡେଜ୍ ଆଲଫା, ଲାରୋନିଡେଜ୍, ଅଲିପୁଡେଜ୍ ଆଲଫା, ଟେପୋଟିନିବ୍, ଆଭେଲୁମାବ୍, ଏମିସିଜୁମାବ୍, ବେଲୁମୋସୁଡିଲ୍, ମିଗ୍ଲୁଷ୍ଟାଟ୍, ଭେଲମାନେଜ୍ ଆଲଫା, ଆଲିରୋକୁମାବ୍, ଇଭୋଲୋକୁମାବ୍, ସିଷ୍ଟେମାଇନ୍ ବିଟାର୍ଟ୍ରେଟ୍, ସିଆଇ-ଇନହିବିଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଇନକ୍ଲିସିରାନ୍। ଏବେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି GST ରହିବ ନାହିଁ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପଲିସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ଫ୍ଲୋଟର ପଲିସି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିସି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃବୀମା ସମେତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପଲିସି ମଧ୍ୟ GST ଅଧୀନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ଶସ୍ତା କରିବ ଏବଂ ଦେଶରେ ବୀମା କଭରେଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବୀମା ପଲିସି ଉପରେ 18% GST ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା।