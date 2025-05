Modi Cabinet: କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେଲା ଏହି ୫ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Modi Cabinet: କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ କୋଷାଗାରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଏମଏସପି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିଜେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଧାନ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୬୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଫସଲ ଉପରେ ଅତି କମରେ ୨,୩୬୯ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ହାର ଯାହା ତଳେ କୌଣସି ଫସଲ କିଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡାଲିର ଏମଏସପିରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ହରଡ ଡାଲିର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ୪୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହରଡ଼ ଡାଲି ଉପରେ ଅତି କମରେ ୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।

କ’ଣ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

କୃଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଡ଼ ଉପହାର ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ୧୪ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଲାଭଦାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

#Cabinet approves Minimum Support Prices (#MSP) for Kharif Crops for Marketing Season 2025-26 The total amount is estimated to be around Rs. 2,07,000 crores. Prime Minister @narendramodi has focused that farmers must get at least 50% margin on their cost. So, we have taken care… pic.twitter.com/HSqCwMAv7p — PIB India (@PIB_India) May 28, 2025

କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ MSPରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ନାଇଜରସିଡ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ କପା ଏବଂ ମଞ୍ଜୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

MISS ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ସୁଧ ସବସିଡି ଯୋଜନା (MISS) ଅଧୀନରେ ସୁଧ ସବସିଡି (IS) ଉପାଦାନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

Cabinet approves continuation of Modified Interest Subvention Scheme (MISS) for FY 2025-26 with existing 1.5% Interest Subvention (IS) The cost of working capital of the farmers has been reduced by the Interest Subvention Scheme. Special emphasis has been laid on providing a… pic.twitter.com/JUBDUz5S2H — PIB India (@PIB_India) May 28, 2025

କହିରଖୁଛୁ ଯେ MISS ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ (KCC) ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ସୁଧ ହାରରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ରାଜପଥକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ

ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶରେ ରାଜପଥର ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣପଟନମ୍ ବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ୪ ଲେନ୍ ହାଇୱେକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବଡଭେଲରୁ ନେଲୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ହାଇୱେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ତାରଲାମରୁ ନାଗଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ପାଇଁ ୫ ଲାଇନିଂକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କରିଡରର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।

#Cabinet approves the construction of 4-lane Badvel-Nellore Corridor with a length of around 108 km at a cost of Rs. 3,653 crore in the state of Andhra Pradesh on NH(67) on Design-Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT) Mode -Union Minister @AshwiniVaishnaw#CabinetDecisions pic.twitter.com/dkjvibYE3t — PIB India (@PIB_India) May 28, 2025

MSP ର ଲାଭ କ’ଣ?

କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଫସଲର MSP ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଯଦି ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟରେ ଫସଲ କିଣିଥାନ୍ତି।

ରେଳବାଇର ଦୁଇଟି ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ

ରେଳ ଲାଇନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ଆଜି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ସୁଗମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ରତଲାମ-ନାଗଡା ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ଏବଂ ୱାର୍ଦ୍ଧା-ବଲହାରଶା ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।