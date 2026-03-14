Airport: ଏହି ବଡ଼ କାରଣ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା

Airport: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେରିକାର ଘଟି ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି।
Airport: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେରିକାର ଘଟି ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ,ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ତୀବ୍ର ରାସାୟନିକ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭିତ କରିଥିଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅନେକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବିମାନ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ୱାଶିଂଟନର ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗାନ ୱାଶିଂଟନ ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ୱାଶିଂଟନ ଡୁଲେସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ବାଲ୍ଟିମୋର-ୱାଶିଂଟନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ରିଚମଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚାରୋଟି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକା ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସିଆନ୍ ଡଫି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଟୋମାକ୍ ଟ୍ରାକନ୍ ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ପୋଟୋମାକ୍ ଟ୍ରାକନ୍ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି, ବାଲ୍ଟିମୋର ଏବଂ ଭର୍ଜିନିଆର କିଛି ଅଂଶ ପାଇଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପରିଚାଳନା କରେ। ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନେ ଏକ ତୀବ୍ର ରାସାୟନିକ ପରି ଗନ୍ଧ ଦେଖିଲେ, ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପରେ କିଛି ବିମାନ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। (ଆମେରିକା ସମୟ) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ। ତଥାପି, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଅବତରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୂମି ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚାରୋଟି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୫% ରୁ ୩୩% ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆମେରିକାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା, ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କହିଛି ଯେ, ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ରାସାୟନିକ ଭଳି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା