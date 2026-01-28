Plane Crash: ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନେତା, ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ସୁପରଷ୍ଟାର

Trending Photos
Plane Crash:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାରାମତିରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏନସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଶକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ୬୬ ବର୍ଷୀୟ ଅଜିତ ପାୱାର ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାରାମତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଅବତରଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ରନୱେରୁ ଖସିପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଜିତଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୁରୁଣା କ୍ଷତକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମ ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୦୪ରେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜାକ୍କୁର ଏୟାରଫିଲ୍ଡରୁ କରିମନଗର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅମରନାଥ, ବିଜେପି କର୍ମୀ ରମେଶ କଦମ ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ ଜୟ ଫିଲିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ନଦିଆ କେ ପାର"ରେ ଚନ୍ଦର (ସଚିନ)ଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ଓମକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ।
'ରସନା ଗାର୍ଲ' ଏବଂ 'ପା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ କାମ କରି ଅପାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଶିଶୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତରୁଣୀ ସଚଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୧୪ ମଇ ୨୦୧୨ରେ ନେପାଳର ଜୋମସୋମ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା। ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ତରୁଣୀ ତାଙ୍କ ୧୪ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିମାନରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୦୧ରେ ହୋଇଥିଲା। ୫୬ ବର୍ଷୀୟ ସିନ୍ଧିଆ କାନପୁରରେ ଏକ ରାଲିକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନ ମୈନପୁରୀ ନିକଟରେ ଖରାପ ପାଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଠ ଜଣ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ନେତା ଜିଏମସି ବାଲାଯୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୨ରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲା। ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ବାଲାଯୋଗୀ ଭୀମାଭରମରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର କୈକାଲୁର ନିକଟରେ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୨୩ ଜୁନ୍ ୧୯୮୦ରେ ହୋଇଥିଲା। ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ କ୍ଲବର ଏକ ପିଟ୍ସ S-2A ବିମାନରେ ଏରୋବେଟିକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ଏହି ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରୂପାନୀଙ୍କ ସମେତ ୨୪୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇ.ଏସ୍. ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୯ରେ ହୋଇଥିଲା। ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ନାଲାମାଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ତେଲ ଚାପ ସମସ୍ୟା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।