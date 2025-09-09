Nepal Protest: ଭାରତରୁ ନେପାଳ ଯାଉଥିବା ଏହିସବୁ ବିମାନ ହେଲା ବାତିଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
Nepal Protest: ଭାରତରୁ ନେପାଳ ଯାଉଥିବା ଏହିସବୁ ବିମାନ ହେଲା ବାତିଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Nepal Protest: ନେପାଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ଏନେଇ ଆଜି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ-କାଠମାଣ୍ଡୁ-ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟରେ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 09, 2025, 05:46 PM IST

Nepal Protest: ନେପାଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ଏନେଇ ଆଜି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ-କାଠମାଣ୍ଡୁ-ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟରେ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ AI2231/2232, AI2219/2220, AI217/218 ଏବଂ AI211/212 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଆଜି ଚଳାଚଳ କରିବ ନାହିଁ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "କାଠମାଣ୍ଡୁର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦିଲ୍ଲୀ-କାଠମାଣ୍ଡୁ-ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟରେ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଡ଼ାଣ AI2231/2232, AI2219/2220, AI217/218 ଏବଂ AI211/212 ଆଜି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ସେୟାର କରିବୁ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆମର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ରଖେ ବୋଲି ମୁଖପାତ୍ କହିଛନ୍ତି। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବା ପରେ ନେପାଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଶାନ୍ତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ,ଓଲିଙ୍କ ସଚିବାଳୟ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।

ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୋଧରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୋମବାର କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଅତି କମରେ ୧୯ ଜଣ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶହ ଶହ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ସୋମବାର ଦିନ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଫେଡେରାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସଂଘର୍ଷରେ ୧୯ ଜଣ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସରକାର ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଷେଧ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଂସାତ୍ମକ ପିଢ଼ିର ଜେଡ୍ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସିଂହା ଦରବାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ପଶ୍ଚିମ ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସିଂହ ଦରବାର ହେଉଛି ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟାଳୟ। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

 

