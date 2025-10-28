ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଏହି ବିଜେପି ନେତା

ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ଗୋଏଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଢିଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ପାରସିକ ଭାଷାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ଗୋଏଲ । ରାଜଧାନୀର ଇଂରାଜୀ ନାମ Delhi କୁ ବଦଳାଇ Dilli କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସେ ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ସରକାରୀ ଲୋଗୋ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଗୋଏଲ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ଗୋଏଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଢିଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ପାରସିକ ଭାଷାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଏହାର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ମୂଳ ନାମ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ 'ଢିଲିକା' ରୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି Delhiକୁ Dilli ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ନାମ ଲୋକଗୀତ, କବିତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ।
