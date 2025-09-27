ଏହି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଛି ଇସ୍ରାଏଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର

ପାରସ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ ।
Paras Defence Share: ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାରସ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ (PARAS)କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଇସ୍ରାଏଲର ଏଲବିଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର ମିଳିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଅର୍ଡର ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅର୍ଡର ଶେଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଟାରିଫ୍, H-1 ଭିସା ଏବଂ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫ୍ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଡରରେ ଶୁକ୍ରବାର କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଫୋକସରେ ରହିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ପାରସ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 55.96 ବିଲିୟନ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୋଟ 6,178 ସେୟାର କାରବାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଯାହା ମୋଟ 4.392 ନିୟୁତ କାରବାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲା। 7 ଏପ୍ରିଲ, 2025 ରେ, କମ୍ପାନୀର ଅଂଶ 401 ର 52 ସପ୍ତାହର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 19 ମଇରେ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶ 971.80 ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପାରସ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ । ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ, କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ 450 ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଡର ପାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ସିଗନାଲ, ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ସେନ୍ସର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା।
ପାରସ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନୌସେନା ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯାନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏହା ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ, ସେନ୍ସର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିଥାଏ ଯାହା ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କମ୍ପାନୀକୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି । ସେହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
