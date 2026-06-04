Delhi Fire Tragedy: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା, ଚାହା ଦୋକାନ ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ରେସ୍ତୋରାଁ

Trending Photos
Delhi Fire Tragedy:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗରରେ ଥିବା ଦି ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଷ୍ଟେ ହୋମଷ୍ଟେରେ ଘଟିଥିବା ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯାହା ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲା। ଟିଭି୯ ଭାରତବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ଠକେଇ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମ (MCD), ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହେଉଛି ଯେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଲାଭକେଶ ବଜାଜ କୋଠାର ଗୋଟିଏ ମହଲାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରୋଷେଇ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (MCD) ଜାଣି ନଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ ଚତୁରତାର ସହିତ "ଭୂମି ମହଲାରେ ଥିବା ଚା ଦୋକାନ" ପାଇଁ "ତତ୍କାଳ ଲାଇସେନ୍ସ" ପାଇଁ MCD ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବର୍ଗର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ସାଇଟ୍ରେ ଶାରୀରିକ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ, ମାଲିକ, ଏକ ଚା ଦୋକାନର ଆଡ଼ମ୍ବରରେ, କୌଣସି ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାରୀ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଏକ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
୬ କୋଠରୀ ଥିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ
ଦଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ ହୌଜ ରାଣୀ (ମାଲବ୍ୟ ନଗର)ରେ ଥିବା ଏହି ହୋମଷ୍ଟେ ମୂଳତଃ ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା। ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ (ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, 2007 ଅଧୀନରେ "ରୌପ୍ୟ ବର୍ଗ" ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ 6ଟି କୋଠରୀ (ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ 3 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ3) ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। 2024 ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ଥିଲା।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ (ବିଏଣ୍ଡ୍ ବି) ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଲିକଙ୍କୁ କୋଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମୋଟ କୋଠରୀର କେବଳ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ (ସର୍ବାଧିକ 6 କୋଠରୀ) ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯେ ମାଲିକ 2021 ମସିହାରୁ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି।
'ଲାଲ୍ ଡୋରା' ଆଳରେ MCD ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇ ଯାଇଛି
ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ MCDକୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି 'ଲାଲ୍ ଡୋରା' ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦାବି କରି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। MCD ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି ଯେ 'ଲାଲ୍ ଡୋରା' ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 2014 ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏବଂ ତେଣୁ MCDର କୋଠା ନିୟମ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଗମ ଏପରି କୋଠା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର କୋଠା ଯୋଜନା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁମୋଦନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ MCD ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା।
ନିୟମରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସୀମିତ ଭୂମିକା
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହାର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, DTTDC, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦଳର ଭୂମିକା ବହୁତ ସୀମିତ। ସେମାନେ କେବଳ କୋଠରୀ, ବିଛଣା, ସୋଫା, ଗଦି ଏବଂ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ NOC ଜାରି କରେ ନାହିଁ, କୋଠା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ କରିବାରେ ସୀମିତ।
ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅବହେଳା?
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ 'ବି ଆଣ୍ଡ ବି'ର ମାଲିକ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ (ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉଭୟ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ପରିସରରେ ଯେକୌଣସି ବେଆଇନ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଅତିଥି ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏକମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା 21 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ କଳହ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମାବଳୀରେ ଥିବା ଫାଙ୍କ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅନେକ ସୁଖୀ ପରିବାରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି।
Also Read: Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ “ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୬” ଅନୁଷ୍ଠିତ
Also Read: BJP Government: ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ