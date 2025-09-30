Advertisement
Karoor Stampede: ଟିଭିକେର କରୁର ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:32 AM IST

Karoor Stampede: ଟିଭିକେର କରୁର ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ

Karoor Stampede: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁର କରୁରରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହେବା ଫଳରେ ୪୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଟିଭିକେ କରୁର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମାଥିୟାଜାଗନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଭଳି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଟିଭିକେ ମହାସଚିବ ବସ୍ସି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ମହାସଚିବ ନିର୍ମଳ ଶେଖରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟରେ ଏକକାଳୀନ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇଥିଲା।

ଅଭିଯୋଗରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଫଆଇଆରରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଜୟ ଅନୁମତି ବିନା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ "ଅଯଥା ଆଶା" ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଟିଭିକେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି।

ଶନିବାର ଦିନ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ବିନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, କର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଟିଣ ସେଡ୍ ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଡଜନ ଡଜନ ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯାହା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

