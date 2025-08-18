Delhi floods: ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବନ୍ୟା ବିପଦ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2886012
Zee OdishaOdisha National-International

Delhi floods: ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବନ୍ୟା ବିପଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଏବଂ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:43 AM IST

Trending Photos

Delhi floods: ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବନ୍ୟା ବିପଦ

Delhi floods: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଏବଂ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ହାଥିନିକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜର ସମସ୍ତ 18ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ 1.78 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡକୁ ଆସୁଛି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପୁରୁଣା ରେଳ ସେତୁ ନିକଟରେ ପାଣି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ୱାଜିରାବାଦ ଏବଂ ହାଥିନୀକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗମ୍ଭୀର ମନେ କରି ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କ କରିଛି। ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ପୁରୁଣା ସେତୁରେ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର 204.5 ମିଟର, ଯାହାକୁ ସତର୍କତା ସ୍ତର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଳସ୍ତର 205.30 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଏହାକୁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୁରୁଣା ସେତୁର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ 205.15 ମିଟର ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଏଠାରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତର ନିକଟତମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ୧୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୨୦୮.୬୬ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ହାଥିନିକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ପ୍ରାୟ ୩,୫୯,୭୬୦ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ମୟୂର ବିହାରରେ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ରହୁଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍, ଯମୁନା ବଜାର, ମଠ, ସରାଇ କାଲେ ଖାନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା।

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ୧୬୬୧.୧୭ ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୬୮୦ ଫୁଟ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ହ୍ରଦରେ ଜଳ ପୂରଣ ୬୯,୭୫୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୮ ଫୁଟ ତଳେ ଅଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହିପରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମର ବନ୍ୟା ଗେଟ୍ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ, ପଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତର ୧୩୮୨.୨୦ ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୩୮୦ ଫୁଟ।

ଗୁଜରାଟର ଜୁନାଗଡର ଗିରନାର ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀରୀ ବାପୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 50 ରୁ 60 ଜଣ ଲୋକ ଏକ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଝଞ୍ଜରଦା ଚୌକଡିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜୁନାଗଡ-ରାଜକୋଟ ରାଜପଥରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

odia entertainment
Odia Entertainment: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ "ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ" ର‌ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ କୁ ଢେରସାରା ପ୍ରଶଂସା
vk pandian
ବିଜେଡିରେ ପୁଣି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଦମ୍ପତ୍ତି: ନବୀନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ସୁଜାତା-ଭୈରବ
vigilance raid
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi: କାହିଁକି ସତ୍ୟପାଠ ଦେବାକୁ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ?
Odisha news
Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ସୁନା ଖଣି
;