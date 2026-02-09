Threat Mail: ସ୍କୁଲ ଓ ସଂସଦକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇଦେବାକୁ ଆସିଲା ଧମକ!

Advertisement
Threat Mail: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାର ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବୋମା ଧମକ ଥିବା ଇମେଲ୍‌ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 'ଦିଲ୍ଲୀ ଖଲିସ୍ତାନ ହୋଇଯିବ, ୧୩ ଫେବୃଆରୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ'। ମେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅପରାହ୍ନ ୧:୧୧ ରେ ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୧:୧୧ ରେ ସଂସଦରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ମେଲରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ହେଉଛି ଖଲିସ୍ତାନ। ଖଲିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସେନା। ମେଲ୍ ପ୍ରେରକ ନିଜକୁ ଖଲିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ସେନାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମେଲ୍ ପ୍ରେରକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନାମ (ଗୁରନଖ ସିଂହ, ରୁକନ୍ ଶାହୱାଲା) ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୋଦି-ଶାହା-ଜୈଶଙ୍କର ଖଲିସ୍ତାନର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି।

ସୋମବାର (୯ ଫେବୃଆରୀ) ଦିନ ୧:୧୧ ସମୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୧:୧୧ ସମୟରେ ସଂସଦରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ଇମେଲରେ ସଂସଦକୁ ହିନ୍ଦୁ-ସନାତାନୀ ସଂସଦ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ମିଳିଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀନିବାସପୁରୀ ଅ଼ଞ୍ଚଳର କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ରୋହିଣୀର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କଲୋନୀର କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ସ୍କୁଲ, ସାଦିକ ନଗରର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କୁଲ, ରୋହିଣୀର ସିଏମ ସ୍କୁଲ, ଆଇଏଲଏର ଡିଟିଏ ସ୍କୁଲ, ରୋହିଣୀର ବାଲ ଭାରତୀ ସ୍କୁଲ, ଲୋଧି ରୋଡର ଏୟାର ଫୋର୍ସ ସ୍କୁଲ, କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କୁଲକୁ ଧମକ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। 

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଛି ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ
ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ମିଳିଛି। ଇମେଲଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଏଲକନ୍, ରୋହିଣୀର ବାଲ୍ ଭାରତୀ, ଜସପାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଅଶୋକ ବିହାରର ମାତା ଜୟ କଲେଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ଆଜି ସକାଳେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଦେଖିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସକୁ ଇମେଲ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କଥା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଇମେଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି।

