Pope Francis: ପୋପ ଫ୍ରାନସିସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଭାରତରେ ତିନି ଦିନିଆ ରାଜକୀୟ ଶୋକ

Pope Francis: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସକାଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧାର୍ମିକ ନେତା ପୋପ୍ ଫ୍ରାନସିସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନେତାମାନେ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ସରକାର ତିନି ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ରଖାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।

Ministry of Home Affairs ( MHA) announces a three-day State Mourning as a mark of respect on the passing away of His Holiness Pope Francis, Supreme Pontiff of the Holy See.

His Holiness Pope Francis, Supreme Pontiff of the Holy See passed away today, the 21st April, 2025. As a… pic.twitter.com/5x9qpzEeus

— ANI (@ANI) April 21, 2025