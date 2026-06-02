Zee OdishaOdisha National-International

Ebola Virus Update: କୋରୋନା ଟୀକା ପରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ଭ୍ୟାକସିନ ତିଆରି କରିବ ଏହି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 02, 2026, 05:06 PM IST

Ebola Virus Update: କୋରୋନା ଟୀକା ପରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ଭ୍ୟାକସିନ ତିଆରି କରିବ ଏହି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ

Ebola Virus Update: ମାଡ଼ିଚାଲିଛି ଇବୋଲା ଭାଇରସ । ଯାହା ପାଇଁ ଏକ ଟୀକା ବିକଶିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କାରଣ ଏହି ମହାମାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, WHO ଏକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ COVID-19 ମହାମାରୀ ପରି ପ୍ରୋଟୋକଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଟୀକା ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ CEPI ଏକ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ଟିକା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ୬୦ ନିୟୁତ (୫୭୦ କୋଟି) ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଛି।

ଇବୋଲା ଭାଇରସ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାରେ ମାରାତ୍ମକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଙ୍ଗୋ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ (DRC) ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। "Bundibugyo" ନାମକ ଏହି ଭାଇରସର ଏକ ପ୍ରଜାତିର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି। ଏବଂ ୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, CEPI ଟିକା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସମେତ ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ୫୭୦ କୋଟି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। CEPI ମୁଖ୍ୟ ରିଚାର୍ଡ ହାଚେଟ୍, ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟୀକା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୫୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, CEPI ନିଜେ COVID-19 ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏକ ଟୀକା ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟୀକା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ମଡର୍ନା, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଡ୍ସ ଟୀକା ଇନିସିଏଟିଭ୍ (IAVI) କୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମଡର୍ଣ୍ଣା ସର୍ବାଧିକ ୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ପାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟେନର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟୀକା ନିର୍ମାତା, ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SII), ୮.୬ ନିୟୁତ ଡଲାର ପାଇଥିଲା।

ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଏବଂ ସେରମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ChAdOx1 Bundibugyo ନାମକ ଏକ ଟୀକା ବିକଶିତ କରିବେ, ଯାହା COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିକଶିତ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ/ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା (କୋଭିଶିଲ୍ଡ) ଟୀକା ପରି ସମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ ହେବ। ଏକ ତୃତୀୟ ସଂଗଠନ, IAVI, କୁ ଏହି ଟୀକା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ୩.୨ ନିୟୁତ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। IAVI ମର୍କଙ୍କ ଏର୍ଭେବୋ ଟୀକା ପରି ସମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକକ-ଡୋଜ୍ ଟୀକା ବିକଶିତ କରିବ। ଇରଭେବୋ ଇବୋଲାର ଜାଇର ଷ୍ଟ୍ରେନର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଇବୋଲା ପାଇଁ ନିୟୁତ ଡଲାରର ପ୍ୟାକେଜ୍
ଇବୋଲା ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ବହୁ ନିୟୁତ ଡଲାରର ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଟୀକାକରଣ ସଂଗଠନ ଗାଭି ୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାରର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମହାମାରୀ ପାଣ୍ଠି ୨୨୦.୬ ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୮୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାରାତ୍ମକ ମହାମାରୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବେ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

