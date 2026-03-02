Iran Israel War: ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକାର ୩ ଯବାନ ଶହୀଦ, ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ

Trending Photos
Iran Israel War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ B-2 ଗୁପ୍ତ ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକା ବାୟୁସେନା ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଇରାନୀ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ବି-୨ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ବିମାନ ମାଟି ତଳେ ନିର୍ମିତ ବଙ୍କର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସକ୍ଷମ। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ରାଡାର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଅନନ୍ୟ। ଏହି ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିରୁ ୨୦୦ ଫୁଟ (୬୦ ମିଟର) ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବୋମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିପୋ ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେରିକା ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧ
ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅତି କମରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଶାସନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅନେକ ସହରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟି ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ସରକାର କହିଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ। ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାଜୁକ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ବୟାନବାଜି ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।