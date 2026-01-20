ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍‌ ଟ୍ରେନର ଟିକେଟ୍‌ ଶେଷ

୧୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ଗତି, ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାର ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଟ୍ରେନକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନକୁ ନେଇ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟିକେଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାତ୍ରାର ସବୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି । କାମାକ୍ଷା (କେୱାଇକ୍ୟୁ) ଏବଂ ହାଓଡ଼ା (ଏଚଡବ୍ଲୁଏଚ୍) ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପିଆରଏସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସିଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଯାଇଛି।
ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରେନକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଉତ୍ସୁକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ୧୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ଗତି, ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାର ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଟ୍ରେନକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ୨୨ ଜାନୁଆରୀରେ କାମାକ୍ଷାରୁ ଏବଂ ୨୩ ଜାନୁଆରୀରେ ହାଓଡ଼ାରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଏହି ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ୧୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସକାଳ ୮ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସରିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେମି-ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ସେବା ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡିଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିଥିବା ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ରେଳ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। କାମାକ୍ଷା-ହାଓଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା, ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସମୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକିଂ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଥିବା ଆଧୁନିକ ରେଳ ସେବା ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରେଳ ସଂଯୋଗରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
