Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3026991
Zee OdishaOdisha National-International

Tihar Jail inmates: ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବେ କଏଦୀ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର କୁଖ୍ୟାତ ତିହାର ଜେଲରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବେଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜେଲରେ ଥିବା କଏଦୀମାନେ ଏହି କାମ କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ତିହାର ଜେଲର କଏଦୀମାନେ ପ୍ରାୟ 10,000 ବେଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:04 AM IST

Trending Photos

Tihar Jail inmates: ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବେ କଏଦୀ !

Tihar Jail inmates:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର କୁଖ୍ୟାତ ତିହାର ଜେଲରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବେଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜେଲରେ ଥିବା କଏଦୀମାନେ ଏହି କାମ କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ତିହାର ଜେଲର କଏଦୀମାନେ ପ୍ରାୟ 10,000 ବେଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶସ୍ତାରେ ଏହାକୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାଜଧାନୀର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତିହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ କାରଖାନାରୁ ୧୦ ହଜାର ଡୁଆଲ୍ ଡେସ୍କ କିଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ତିହାର ଜେଲ କଏଦୀଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିହାର ଜେଲରେ ୧୦,୦୦୦ ବେଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ୮୯.୫ ମିଲିୟନ (୮୯.୫ ମିଲିୟନ) ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ, ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସମାଜରେ ପୁନଃସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଏହା ପୂରଣ କରିବ। 

ତିହାର ଜେଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଡେସ୍କଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ବିଭାଗ (PWD) ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଏହି ବିକଳ୍ପଟି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ସୁଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟ ୧୦୮୬ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଡୁଆଲ୍ ଡେସ୍କର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧୨୭ଟି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ୨୩୩୨୧ ଡୁଆଲ୍ ଡେସ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Tihar Jail inmates
Tihar Jail inmates: ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବେ କଏଦୀ !
Top10 Zee News Odisha Headlines Today
Top10 Zee News Odisha Headlines: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର
Winter Session
Winter Session: ନିର୍ବାଚନୀ ସୁଧାର ଓ SIR ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା, ସହମତି ଜଣାଇଲେ ସରକାର
weather updates
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼, ବର୍ଷା ଓ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କତା ଜାରି
shubhankar mishra
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରା