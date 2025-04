TMC: ପଦାରେ ପଡିଲା ଟିଏମସିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ, ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡାର ଭିଡିଓ ଏବଂ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଭାଇରାଲ

TMC internal infighting​: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟିଏମସି ସାଂସଦମାନେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏବେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପ୍ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଉଚିତ୍।

କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା?

ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଚରଣଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ।

On 4th April 2024, two TMC MPs had a public spat at the headquarters of the Election Commission of India, where they had gone to submit a representation. It appears the party had instructed its MPs to gather at the Parliament office to sign the memorandum before proceeding to the… pic.twitter.com/BwqQRE8FhI

