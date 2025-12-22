Advertisement
Mamta Banerjee: 'ଆସ ଏକଜୁଟ ହେବା...ବିଜେପି ହାତରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା'

Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନ(Minority)ଙ୍କୁ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତାଜୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(TMC) ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ବାନାର୍ଜୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭେନ୍ସ ରିଭିଜନ (SIR)କୁ ଗଭୀର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ବିଜେପି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ।"

ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି(BJP)ରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।"

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ(Mamata Banerjee) କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେତାମାନେ ନୁହେଁ, କେବଳ ତୃଣମୂଳ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପିକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପାଦ ରଖିବାରୁ ରୋକିପାରିବେ।

ସେ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଗଦର୍ଭ ଶିବିରର ଚତୁର ରଣନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ, ଆମେ ବିଜେପିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଛଡ଼ାଇ ନେବୁ।"

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ SIR ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି
ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି।

ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ର ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କେବଳ ବିଜେପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି।"

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଭୋଟର ମ୍ୟାପିଂରେ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଏତେ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।"

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ SIR ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ 5,820,899 ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 70.8 ନିୟୁତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ପ୍ରାୟ ୧୩.୬ ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସଙ୍ଗତି ଥିବା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୩ ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କୁ "ଅଣମ୍ୟାପ୍" ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡକାଯାଇପାରେ।

ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ SIR ରେ ଥିବା ବିସଙ୍ଗତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ବିଷୟରେ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ।

SIR କୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଶେଷ କରାଯିବାର ଅଭିଯୋଗ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "BLO ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।" ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।' ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା।

ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନିର୍ଲଜ୍ଜ କମିଶନ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କମିଶନକୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।"
 

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି କହିଛନ୍ତି, "କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ଅନେକ ୱାର୍ଡରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା SIR ତାଲିକାରେ ଭୁଲ ମ୍ୟାପିଂ କରିଛି। ଏହା BLO ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଏହା କମିଶନଙ୍କ ଦୋଷ।"

