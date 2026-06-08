Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jahangir Khan: ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ୍ ଗିରଫ, ନେପାଳ ବର୍ଡରରୁ..

TMC Leader Jahangir Khan Arrested: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)ର ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମା ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଫେରାର ଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 08, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:28 PM IST
Jahangir Khan: ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ୍ ଗିରଫ, ନେପାଳ ବର୍ଡରରୁ..

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jahangir Khan: ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ୍ ଗିରଫ, ନେପାଳ ବର୍ଡରରୁ..
Jahangir Khan arrested3 min ago
2
Odia News13 min ago
3
top 10 news today41 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Delivery boy2 hrs ago