Jahangir Khan: ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ୍ ଗିରଫ, ନେପାଳ ବର୍ଡରରୁ..

TMC Leader Jahangir Khan Arrested: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)ର ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମା ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଫେରାର ଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ,STF ନେପାଳ ସୀମା ନିକଟରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନାର ଫଲଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାତଟି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ସେ ପଳାତକ ଥିଲେ।
କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ୧୮' ମେ ରେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଆବେଦନକାରୀ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ,ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ।
ସେପଟେ,ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଓକିଲ କିଶୋର ଦତ୍ତା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମହକିଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ରାଜଦୀପ ମଜୁମଦାର ଏହି ଆଶ୍ବସ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ (re-polling)ପୁନଃନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ଫଳାଫଳ ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।