ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଫସିଲେ କି ଦିଲୀପ? ପୁରୀରୁ ବିଧାୟକ ଦିଲୀପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ...

Zee OdishaOdisha National-Internationalମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଫସିଲେ କି ଦିଲୀପ? ପୁରୀରୁ ବିଧାୟକ ଦିଲୀପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ...

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମଣ୍ଡଳ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷ୍ଣୁପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଫେରାର ଥିଲେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 27, 2026, 12:56 PM IST

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏକ ଏସଟିଏଫ ଦଳ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ହୋଟେଲ ବ୍ଲୁ ଲିଲିରେ ଚଢାଉ କରି ଦିଲୀପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ୨୧୩୨ ନମ୍ବର ରୁମରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ପୋଲିସ ହୋଟେଲରେ ତଲାସୀ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗିରଫ ହେବା ପରେ, ଦିଲୀପ ମଣ୍ଡଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ସଂଯୋଗବଶତଃ, କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦିଲୀପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଘରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିଧାୟକ ଘର ପଛପଟେ ଏକ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ପଳାଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ (STF) ଦଳର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି।

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଦିଲୀପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଘ୍ୟ ଓରଫ ଅଭିଷେକ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳି ସହିତ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲୀପ ମଣ୍ଡଳ ଫେରାର ଥିଲା।

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲୀପ ମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋଲକାତା ଅଣାଯିବ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଧମକାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

Priyambada Rana

