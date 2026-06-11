TMC In Crisis: ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ପୁଣି ଝଟକା। ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରକାଶ ଚିକ୍ ବାରାଇକ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେTMC ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାରେ ସେ ତୃତୀୟ ଟିଏମସି ସାଂସଦ। ବାରାଇକ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରବୀଣ ନେତା ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଟିଏମସି ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାରାଇକ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହିତ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୦ ସାଂସଦ ହୋଇଯିବ। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଟିଏମସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ପାଇଁ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିବ।
ସୋମବାର ଦିନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହିତ ଟିଏମସି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ନେତାମାନଙ୍କ (ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ) ସହିତ ଅନେକ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଜାତୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ରଣନୀତି ଏବଂ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।
ଦିନକୁ ଦିନ, ମମତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ୮୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୮ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୬୪କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମମତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ରୀତାବ୍ରତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେବେ।
ବିଧାନସଭାରେ ମମତାଙ୍କ ଶିବିର ତାସ ଘର ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ବିଦ୍ରୋହ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ରାୟ - ଯିଏ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ - ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବୁଧବାର ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ବାରାଇକ୍ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ, ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ତିନି ଜଣ ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡିପାରନ୍ତି।
ତଥାପି, ସଙ୍କଟ କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହା ଶୀଘ୍ର ଲୋକସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। ବୁଧବାର ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ତିନି ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରି କୋଲକାତା ଫେରିଲେ, ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦଳର ୧୯ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ NDAରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।