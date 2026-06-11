Add Zee Business As A Preferred Source
App

TMC In Crisis:ମମତାଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା,ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ TMC ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ

TMC In Crisis: ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ପୁଣି ଝଟକା। ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍‌ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରକାଶ ଚିକ୍‌ ବାରାଇକ୍‌ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 11, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:30 PM IST
TMC In Crisis:ମମତାଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା,ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ TMC ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TMC In Crisis:ମମତାଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା,ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ TMC ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ
TMC In Crisis2 min ago
2
India Weather Update2 min ago
3
Nandankanan35 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Odisha news1 hr ago