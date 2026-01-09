TMC Protest: ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ସାଂସଦଙ୍କୁ ଟେକି ନେଲା ପୋଲିସ୍

TMC Protest: ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋଲକାତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ଚଢାଉ କରିଛି। ଏହି ଚଢାଉ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଟିଏମସିର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଇପିଏସି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚଢାଉ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। (ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ) ଆଜି , ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ୮ ଜଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଡେରେକ୍ ଓ'ବ୍ରାଏନ୍ ଏବଂ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଏହି ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଇଡି ଚଢାଉ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବୁ। ଦେଶ ଦେଖୁଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।" ଟିଏମସି ସାଂସଦ ପ୍ରତିମା ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, "ଅମିତ ଶାହ ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ରାଜନୈତିକ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ (ବିଜେପି) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।"
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ଏହି ଚଢାଉକୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା I-PAC ର କୋଲକାତା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚଢାଉକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି:
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକରେ ଥିବା I-PAC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦଳୀୟ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) I-PAC ର ସଲ୍ଟ ଲେକ ସେକ୍ଟର 5 କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତଲାସ କରିଥିଲା, ଯାହା 2019 ଠାରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ED ଦଳଗୁଡ଼ିକ I-PAC ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଲାଉଡନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବାସଭବନ ମଧ୍ୟ ତଲାସ କରିଥିଲେ।