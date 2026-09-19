Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରଫ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ମୋଡ଼

Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତଃକଳହ ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଦଳର ନାମ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ‘ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ ନାମ ଏବଂ ଦଳର ପାରମ୍ପରିକ ‘ଜୋଡ଼ା ଘାସଫୁଲ’ ଚିହ୍ନକୁ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିବାଦ?
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଓ ନାମ-ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଦାବି କରିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅରୂପ ରାୟ ଓ ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନୂଆ ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ:
ଅନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୁଣା ଦଳର ନାମ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ‘ମମତା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ ନାମ ସହ ‘ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି’ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ‘ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ ନାମ ଏବଂ ‘ଲିଫାଫା’ ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି।
ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନୂଆ ମୋଡ଼:
ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିଛି। ମମତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଚିତା ପ୍ରଧାନ ଦେ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ମମତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଲନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ମମତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରଫ:
ମମତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଲନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଏକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୭ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲମ୍ବିତ ଗିରଫ ପରୱାନା ଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗିରଫକୁ ନିର୍ବାଚନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଅଭିଯୋଗ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗିରଫର ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମତଦାନ:
ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲର ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, TMC ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଆଇନଗତ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।