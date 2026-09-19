Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରଫ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ମୋଡ଼

ମମତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଲନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଏକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୭ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲମ୍ବିତ ଗିରଫ ପରୱାନା ଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗିରଫକୁ ନିର୍ବାଚନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 19, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:31 AM IST
Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରଫ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ମୋଡ଼
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି..
2
3
4
5